Organisaties hannesen met 'leeftijdsstempel' tijdens Samen Actief in Raalte

De ‘Samen Actief’ dag in sportcentrum Tijenraan werd aangekondigd als: ‘een vrijuit-markt voor 50-plussers’. Maar was de bewegings- en gezondheidsbeurs vrijdag in Raalte nu eigenlijk wel bedoeld voor 50-plussers of misschien meer voor 70-plussers?

,,Die leeftijd, dat is wel een dingetje’’, zegt organisator Saskia Pijnappel, sociaal cultureel werker bij WijZ Welzijn. ,,We hebben daar behoorlijk over gediscussieerd. Welke leeftijdsgroep moeten we benoemen om mensen aan te spreken. Als je geen leeftijd noemt, voelt niemand zich geroepen om te komen. En we wilden juist zo veel mogelijk mensen trekken. Dus zijn we halverwege uitgekomen, haha, 50-plus.’’

De opkomst blijkt niet overweldigend, inclusief de standhouders worden en driehonderd aanwezigen geteld. ,,Het is niet zo druk, wel gezellig’’, klinkt het bij binnenkomst. Eerst een warming up met Olga Commandeur, bekend van het tv-programma Nederland in Beweging. De oud-atlete loopt ook alweer tegen de zestig en haalt daarmee de gemiddelde leeftijd van de bezoekers aardig omlaag.

Quote Maar ja, wat zijn senioren tegenwoordig Brigit Trooster

Sport 55+

In de sportzaal staan kramen als op een markt en hier en daar kunnen bezoekers meteen aan de slag. Een proeflesje, een clinic, hoe je het ook maar wil noemen. Els Marissink en Theo Rensen staan bij hun kraam ‘Sport 55+’. Ook hier is leeftijd 'een dingetje'. Wie nog geen 55 jaar is, komt er niet in. ,,Nee, met geen mogelijkheid’’, zegt Marissink. ,,We heten niet voor niets Sport 55+. Dat is niet 54 of 53.’’

De club is ontstaan uit het GALM-project uit de jaren negentig, met gym voor ouderen. ,,We hebben er een vereniging van gemaakt’’, zegt Theo Rensen. ,,We hebben zo’n vijftig leden, de meesten begin zeventig. We doen gym, balspellen en volleybal. We zoeken nog leden, liefst eind vijftig, begin zestig. We komen samen om te bewegen, drinken koffie na afloop. Maar als je nog geen 55 bent, dan ben je niet welkom.’’

Biljartclub Raalte 90

Bij Biljartclub Raalte 90, waarbij 90 niet staat voor leeftijd, ben je altijd welkom. ,,De gemiddelde leeftijd bij de club, we hebben 113 leden, is 74 jaar’’, zegt voorzitter Harm Heemstra (70). ,,We willen wel jongeren hebben, maar die komen niet. Daarom stellen we ons nu in op oudere leden. We hebben een biljarter van 96 jaar bij de club, en hij kan het ook nog heel goed.’’

En zo heeft iedere organisatie een eigen 'leeftijd-beleid'. ,,Het is vandaag bedoeld voor senioren’’, zegt mede-organisator Brigit Trooster, sportconsulent bij Sportbedrijf Raalte. ,,Maar ja, wat zijn senioren tegenwoordig. De vroegere 55-plusser wist niet hoe belangrijk bewegen was. Dat weten ze nu wel. Je ziet hier misschien meer ouderen, ouder dan zestig, maar het gaat er ons om dat er informatie te vinden is. Dat Raalter organisaties zich kunnen presenteren.