Oud-aannemer Jansman doet Luttenberg een zelfgebouwde schaapskooi cadeau

Je hebt presentjes en je hebt cadeaus met een hoofdletter C. De schaapskooi die oud-aannemer Jan Jansman, van het gelijknamige bouwbedrijf aan Luttenberg schenkt mag gerust onder de laatstgenoemde categorie worden geschaard. Zelf doet hij er laconiek over. ,,Ach, wij konden dit doen."

Samen met echtgenote Gerda geniet de inmiddels 76-jarige Jansman al zeventien jaar van zijn pensioen. Hoewel hij nog naast het bouwbedrijf woont dat zijn naam draagt, heeft hij er geen enkele bemoeienis meer mee. Geen tijd voor ook, want zijn dagen zijn goed gevuld met vrijwilligerswerk voor onder meer de buurtboerderij en de sporthal. Dit voorjaar kwam daar opeens een bouwproject bij. Gewoon omdat hij het leuk vond.

Blikken geval

Vlakbij de Mariagrot op de evenementenweide naast de kerk stond aan de rand van het Pastoorsbos tot voor kort een armetierig ‘blikken geval’, zegt de geboren en getogen Luttenberger. Het schuurtje was hem zogezegd een doorn in het oog. De schapen van broer/koster Geert brachten Jansman op een idee. Waarom zou hij voor die dieren geen schaapskooi bouwen? Niet dat hij daar ervaring mee had, maar als oud-aannemer liet hij zich daar niet door weerhouden. ,,Het kerkbestuur dat eigenaar is van de grond, was meteen enthousiast. Het zei ook direct dat er geen geld was. Toen keek ik mijn vrouw aan en zeiden we ‘we doen het gewoon’.

Geen zin in bedelen

Misschien had hij voor het bouwwerk van 70.000 euro (exclusief BTW) wel subsidies kunnen krijgen of waren andere partijen bereid geld te doneren, maar Jansman had helemaal geen zin om ‘te bedelen'. ,,Ik ben in 1977 begonnen als eenmanszaak en 25 jaar later toen ik het bedrijf verkocht had ik bijna honderd werknemers. Wij hebben een heel mooi bestaan kunnen opbouwen dankzij heel veel Luttenbergers. Soms doe je dan iets terug.”

Het dorp is blij met Jansman en het cadeau. ,,Iedereen vindt het prachtig.” Het is een schaapskooi in oude stijl met rieten kap. Maandenlang was hij samen met broer Geert - de koster met de schapen - aan het timmeren. Het is echt een ambachtelijke schaapskooi geworden, die hij fier showt aan zijn gasten. ,,Ik heb helemaal niks met schapen, maar dat blikken geval zag er niet uit. We vonden het gewoon jammer dat het daar stond.”

Hotel voor schapen

In de schaapskooi van 6 bij 14 meter kunnen zeker dertig schapen onder dak staan. Ze zijn er van alle gemakken voorzien, merkt echtgenote Gerda op. ,,Kijk maar, er zijn voederbakken, er is water en er is licht. Dit is bijna een hotel voor schapen.” Ze vindt het maar wat mooi dat haar man eigenhandig de schaapskooi heeft gebouwd en geschonken. Al hoeft hij voorlopig niet met een nieuw project aan te komen. ,,Foei wat zijn er een uren in deze schaapskooi gaan zitten.” Jan doet bewust geen poging om het aantal uren te schatten. ,,Dat wil ik helemaal niet weten. Daar gaat het ook niet om. Ik hoop dat de schapen straks blij in de kooi staan. Wie weet komen er wel andere leuke dieren bij. Een paar geiten of alpaca's bijvoorbeeld.”