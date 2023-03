Oud-militair Peter uit Raalte weet hoe belangrijk contact met thuisfront is (en daarom komt hij met dit evenement)

indebuurt.nl Oma Coby verkocht enorm veel oliebollen: dit gaat er met de opbrengst gebeuren

Weet je nog? In december besloot oma Coby (96) samen met haar kleinzoon Mark een oliebollenbar te beginnen. Doel was om zoveel mogelijk geld in te zamelen en daarvan feestjes voor ouderen te organiseren. Nu heeft oma Coby goed nieuws voor ouderen in Deventer.