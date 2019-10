‘Oude meuk’ weg na renovatie kantine Hoogerheyne in Heino

Het is meer dan een likje verf en een nieuwe lap behang. De kantine van Sporthal Hoogerheyne is langzaam omgetoverd tot een strak en industrieel ogende plek om een biertje te drinken na een wedstrijd. De opknapbeurt van de kantine past helemaal in het renovatiebeleid van Stichting Sportbelangen Heino (SSH).

Na de aanpak van de kleedkamers worden deze week de puntjes op de i gezet voor de opening van de vernieuwde kantine. Sjouwend met stukken vloerbedekking op de schouders is het een drukke bedoeling op de maandagmorgen. Voor de ingang van de sporthal in Heino staat een paardentrailer die volgeladen wordt met de oude lappen stof. Het vervangen van de vloer is het laatste onderdeel van de renovatie die afgelopen augustus in gang is gezet. Ben Nijboer, voorzitter van SSH, wil de vorderingen maar wat graag laten zien. ,,Sinds wij als stichting de boel hier overgenomen hebben, willen we de sporthal weer nieuw leven inblazen. De kleedkamers hebben we al aangepakt. De kantine is nu bijna afgerond. Vol optimisme zetten we de eindsprint in.”

Ouderwetse stijl weg, nieuw design erin

Jan Holterman, één van de vrijwilligers, legt uit waarom de aanpak van de kantine zo nodig was. ,,De sfeer was bedompt. Iedereen voelde dat er verandering nodig was. We zijn niet zomaar begonnen met de renovatie. We zijn samen gaan werken met woonwinkel Seine Wonen, om een strak design neer te zetten. Het is de bedoeling dat de hal beneden betrokken wordt bij de kantine. Langzamerhand krijgt het hele gebouw dezelfde stijl.”

De stichting gaat samen met de vrijwilligers een open huis houden op 2 en 3 november. Dan wordt de vernieuwde kantine officieel gepresenteerd en krijgen bezoekers de kans om het oude meubilair, glazen en andere onderdelen van de oude kantine kopen. ,,En de opbrengst van de verkoop kan natuurlijk weer gebruikt worden voor andere opknapbeurten”, vertelt Holterman

De stichting nam begin 2018 het eigendom, beheer en de exploitatie van de gebouwen van Hoogerheyne over. Voor die overdracht kreeg SSH iets meer dan twee ton voor groot onderhoud mee van de gemeente Raalte. Jaarlijks ontvangt de stichting een bijdrage in de exploitatie. De bijdrage wordt elk jaar verlaagd met duizend euro.

Volledig scherm Het laatste stof wordt van de bar gepoetst door beheerder Jolanda de Weerd (v.l.n.r. Jolanda de Weerd, Jan Holterman, Miny Holterman, Ben Nijboer). © Gerard Vrakking

Gezicht van de hal

Na de overname van de sporthal door SSH, vond de stichting dat het nodig was om een ‘gezicht’ te hebben bij Hoogerheyne. Sinds januari 2018 is Jolanda de Weerd de beheerder van de sporthal. ,,Hoogerheyne moet een en al gastvrijheid uitstralen. Daar hoort ook herkenning bij, en die herkenning probeer ik dan in mijn rol als beheerder te bieden”, zegt ze lachend. ,,Ook voor die twee mensen die op een avond de sporthal nodig hebben, wil ik klaar staan. En om die mensen te verwelkomen in een vernieuwde kantine is geweldig.”