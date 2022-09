Oude stortplaats in Raalte mogelijk groot probleem voor mens en milieu: ‘Potentiële spoedeisende risico's’

Insecten­snel­weg moet biodiversi­teit in Salland impuls geven: ‘We gaan kijken wat we anders kunnen doen’

Salland Zoemt en het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) slaan de handen ineen om op zoveel mogelijk plekken insecten de ruimte te geven. Waterwegen die in het beheer zijn van het waterschap worden ingezet als ‘insectensnelwegen’ en particuliere grondbezitters in het buitengebied worden opgeroepen om hun land íets anders in te richten: ,,Als het goed gaat met insecten, gaat het goed met de natuur”, zegt Harrie Kiekebosch.

