Ouderen in Raalte woedend: vleermuizen dwarsbomen nieuwbouw zorghuis

Verzakte berm Nieuw Heeten afgezet na val fietsster

26 februari Het gedeelte van de berm bij de kruising van de Okkenbroekstraat en Bijvanksweg in Nieuw Heeten waar een oudere vrouw gewond is geraakt, is door de gemeente Raalte afgezet. ,,Er zijn wat kleine verzakkingen in de berm geconstateerd. Morgen wordt bekeken wat we hieraan gaan doen’’, aldus een woordvoerster van de gemeente.