Ouderen Raalte waken voor te veel optimisme over zebrapad

De tachtigjarige Annie Stegeman laat er een lachje op volgen. Nee, in haar appartementencomplex Mettingh, op de hoek Botermakerstraat-Mettingenlaan in Raalte, lopen de ouderen niet de polonaise. ,,Maar blij ben ik wel als er een zebrapad in de Schapenstraat komt. Het oversteken wordt er een stuk veiliger door.''

Tegelijkertijd waakt Stegeman voor al te groot optimisme. 'Eerst zien, dan geloven' is haar parool. Nu wethouder Wout Wagenmans zich heeft laten ontvallen dat de oversteek bij de Schapenstraat wordt aangepakt, groeit bij onder anderen bewoners van Mettingh de hoop op een zebrapad.

Schijnveiligheid

Het kan verkeren. Toen zeven jaar geleden de bejaarde Cor van der Linden bij de gemeente op de deur bonsde voor een zebra aan de Botermakerstraat, kreeg hij daar geen bijval. Een zebrapad in een dertig kilometerzone roept schijnveiligheid op, een automobilist verwacht niet dat voor of na zo'n zebra ook voetgangers de weg oversteken, luidde het verweer van de gemeente. Volgens mevrouw Stegeman is Van der Linden overleden.

Stegeman verkiest vaak de oversteek ter hoogte van de Schapenstraat boven die bij de Molenhof. ,,De meesten die naar de supermarkten van Aldi en Albert Heijn of andere winkels gaan, doen dat. Is een gewoonte geworden, je zit meteen bij de winkelkarren en de entree van de Aldi.''

Scootmobiel

Ook Joop Spoolder (73 jaar) en zijn vrouw Diny Spoolder-Veldkamp (74 jaar) juichen een zebrapad in de Schapenstraat toe. Als hij naar het winkelcentrum gaat, doet hij dat in een scootmobiel. ,,Ik steek altijd bij de Schapenstraat over. Ben ik zo gewend. Het is gemakkelijker en veiliger oversteken op een zebra.''