Ouderen steken met angst en beven over bij 'rondje om Nicolaaskerk'

Nieuw Heetenaar (41) moet oog missen na vuur­wer­kin­ci­dent

10:21 Een 41-jarige man uit Nieuw Heeten moet na een vuurwerkincident afgelopen nacht zijn oog missen. De man is vannacht nog geopereerd in het Deventer Ziekenhuis, maar daar was na een gecompliceerde operatie de trieste conclusie dat het oog niet meer te redden was.