Ouderenwerk Heino neemt acht AED’s in het dorp over: ‘Dit is belangrijk voor de gemeenschap’

Plannen voor Raalter fabrieks­ter­rein (bijna) rond: wat gebeurt er met deze schoor­steen?

Is er eindelijk duidelijkheid over het terrein van Douma Deuren in Raalte? Het fabrieksterrein, waar nog steeds mensen in de deurenfabriek werken, staat al jaren op de nominatie voor een nieuwe inrichting. Eerdere plannen werden al afgeschoten, maar een nieuwe projectontwikkelaar lijkt nu beet te hebben: als het goed is wordt er dit jaar nog gesloopt.

7 juli