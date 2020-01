Overname na overname zorgt voor enorme groei Partyservice Salland uit Nieuw-Heeten

Voor al uw feesten en partijen. Een zinsnede die zowel letterlijk als figuurlijk van toepassing is voor Partyservice Salland. Want voor alle feesten en partijen in de omgeving Salland moet je bij het feestbedrijf wezen. Zeker na de overname van LenS Spelverhuur uit Nieuw-Heeten.

Is de naam Partyservice Salland nog wel terecht? Met de overname van LenS Spelverhuur en de overname van Party en Spel in 2017 timmert het Sallandse bedrijf hard aan de weg. Met afhaallocaties in onder meer Schaarsbergen en Beekbergen spreidt het bedrijf de vleugels en trekt het verder en verder het land in. ,,Vooralsnog zien we ons bedrijf als een Sallands bedrijf, waarbij we af en toe aan de regiogrenzen schuren. Maar goed, we blijven ons doorontwikkelen", zegt mede-eigenaar Maarten-Teun Nijmeijer.

Uit de hand gelopen hobby

De tweede overname in korte tijd zorgt ervoor dat Partyservice Salland een volwaardig bedrijf is geworden. Volgens de mede-eigenaar is het een uit de hand gelopen hobby. ,,De party-tak vloeit voort uit ons bestaande bedrijf Boerderij Sallandshoeve. Van daaruit zijn we steeds meer gaan doen met activiteiten. Het liep zo gigantisch goed dat we al snel genoeg ruimte voor opslag hadden. Vandaar de overname van Party en Spel in 2017.”

Het Nieuw-Heetense bedrijf krijgt LenS Spelverhuur, eveneens uit Nieuw-Heeten, op de korrel als LenS zich zelf meldt bij het bedrijf van Nijmeijer. ,,De dames die de zaak runden moesten vanwege persoonlijke omstandigheden stoppen. Ze gingen zelf op zoek naar een partner die volgens hun het bedrijf het best kon overnemen. Nadat we een aantal kopjes koffie dronken en de zaken doorgenomen hadden was de overname beklonken.”

Totaalbeleving

Het bedrijf is in de wijde regio te vinden. ,,Van Zwolle tot Deventer en diep het Sallandse in. Door de overname hebben we ook twee extra afhaaldepots voor de spullen. Zowel in Schaarsbergen als ik Beekbergen.’’

Met de recente overname wil het bedrijf een ‘totaalbeleving’ bieden. ,,Het concept zit nog in de steigers, maar we willen onze bedrijven zo combineren dat wij themafeesten kunnen geven. Waar we nu nog veel losse activiteiten hebben, willen we naar een totaalpakket gaan om de klant een totaalbeleving te bieden. Daarom willen we er ook voor zorgen dat er voor ieder soort feest van alles te vinden is bij ons”, vertelt Nijmeijer.