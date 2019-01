Overval tankstation Raalte: dader met bivakmuts en mes gevlucht

videoEen tankstation aan de Westdorplaan in Raalte is vanavond rond 19.15 uur overvallen. Of er buit is gemaakt en of iemand gewond is geraakt, is vooralsnog onduidelijk. De politie is in Raalte is op zoek naar een man met een bivakmuts. Hij is mogelijk in het bezit van een mes. De verdachte is voortvluchtig.