Paard overleeft crash in trailer bij Heeten

Raalte ziet weer een gat in aanleg van tunnel bij Oude Twentseweg

3:00 Opnieuw is er een horde genomen om een tunnel aan te kunnen leggen onder de N348 ter hoogte van de Oude Twentseweg in Luttenberg. De gemeentes Raalte, Dalfsen en Ommen lappen elk 250.000 euro om het gat in het budget te vullen.