Park Den Alerdinck in Laag Zuthem blijft tot eind 2021 opvangplek voor besmette asielzoekers

Update Vermiste ‘probleem­hond’ Wodan gevonden dankzij oplettende boer in Lemele: ‘Hij was ver van huis’

13 april In de omgeving van Luttenberg ontsnapte de Mechelse herder Wodan gisteravond uit de auto van zijn nieuwe baasje. Vanochtend werd de hond, door de politie omschreven als ‘gevaarlijk’, in goede gezondheid teruggevonden in Lemele. Eigenaresse Hendrikse is enorm opgelucht.