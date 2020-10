Park Den Alerdinck in Laag Zuthem eerste landelijke opvanglocatie voor coronabesmette asielzoekers

videoOp Park Den Alerdinck in Laag Zuthem worden tot juni met corona besmette asielzoekers opgevangen. In twee panden is ruimte voor in totaal 110 asielzoekers. De locatie wordt volledig afgeschermd van de buitenwereld.

Het wordt de eerste isolatielocatie voor met corona besmette asielzoekers in Nederland. ,,Corona is een groot probleem in Nederland, ook in asielzoekerscentra. Op dit moment zie je op tal van plekken coronabesmettingen ontstaan. Dan is het belangrijk dat die mensen daar weg kunnen zodat het geen echte haarden kunnen worden. Daar is een plek voor nodig’’, zegt burgemeester Martijn Dadema van de gemeente Raalte.

Lees ook PREMIUM Illegale bewoning arbeidsmigranten op Den Alerdinck in Laag Zuthem

De gemeente Raalte kreeg vanuit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het verzoek en besloot na diverse gesprekken haar ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ te nemen. Dadema: ,,Wij willen die maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.’’

Aantal tijdelijke bewoners

Het is nog maar de vraag of er daadwerkelijk asielzoekers naar Laag Zuthem komen. Dat hangt af van het aantal besmettingen in asielzoekerscentra. ,,We hebben in Sneek en Delfzijl een uitbraak gehad. Het is best wel lastig om dan voor voldoende isolatieplekken te zorgen. Als je veel mensen hebt die besmet raken en je hebt niet genoeg isolatieplekken, dan is het fijn dat je kunt uitwijken naar isolatiecentra. Daarom hebben we een oproep gedaan’’, zegt bestuurslid Joeri Kapteijns van het COA.

Quote Dit zijn ingrijpen­de besluiten, dat doen we zorgvuldig. Ik heb de omwonenden geïnfor­meerd over wat er staat te gebeuren. De reacties waren begripvol, maar ze hebben ook vragen. Bijvoor­beeld of het ook echt tijdelijk is Martijn Dadema, burgemeester gemeente Raalte

Volledig scherm Op Park Den Alerdinck in Laag Zuthem worden tot juni met corona besmette asielzoekers opgevangen. In twee panden is ruimte voor in totaal 110 asielzoekers. © FOTO HISSINK

De locatie wordt de komende weken gereed gemaakt voor de komst van besmette asielzoekers. De panden worden hermetisch afgesloten met hekken. Ook worden beveiligers ingezet om ervoor te zorgen dat er geen mensen van buiten naar binnen gaan en daarnaast wordt er voorlichting gegeven. Op de isolatielocatie werken naast de beveiligers straks ook medewerkers van de GGD en het COA. De asielzoekers gaan na maximaal twee weken isolatie weer terug naar hun oorspronkelijke opvanglocatie.

Ingrijpend besluit

Dadema, die donderdagochtend een bezoek bracht aan omwonenden, kan zich voorstellen dat inwoners van de gemeente niet staan te springen om de komst van besmette asielzoekers. ,,Dit zijn ingrijpende besluiten, dat doen we zorgvuldig. Ik heb de omwonenden geïnformeerd over wat er staat te gebeuren. De reacties waren begripvol, maar ze hebben ook vragen. Bijvoorbeeld of het ook echt tijdelijk is.’’ Daar had hij een kort en bondig antwoord op. ,,Ja, dit is echt tijdelijk. Er komt geen reguliere azc. Wel is er een mogelijkheid om de tijdelijke locatie te verlengen als de situatie rond corona daarom vraagt.’’

Kort nadat hij bekendmaakte dat besmette asielzoekers naar Laag Zuthem komen, liet het Overijsselse PVV-statenlid Joeri Pool weten ‘verbijsterd’ te zijn over de aangekondigde asielopvang. De partij heeft in schriftelijke vragen aan de Commissaris van de Koning laten weten het ‘onbegrijpelijk te vinden dat asielzoekers op het landgoed straks hun eigen GGD-medewerkers krijgen, terwijl de zorg voor de Nederlander zo slecht is geregeld’. PVV-Statenlid Pool: ,,Terwijl in onze provincie de hele zorg zwaar onder druk staat en onze ouderen in verzorgingshuizen zitten opgesloten, gaan we een luxe landgoed inrichten voor met corona besmette asielzoekers uit heel Nederland. Dit is te schandalig voor woorden.”

Quote Die mensen hebben een locatie nodig en die locatie heb ik. De overheid deed een beroep op me Wouter Koning, parkeigenaar

Opvanglocatie

Den Alerdinck was al vaker in beeld als opvanglocatie voor asielzoekers. ,,Het is geen geschikte locatie voor permanente bewoning van asielzoekers. Dan moeten asielzoekers voor hun eigen voorzieningen zorgen. Dus eten, kleding en school. Voor een isolatielocatie is dit zeer geschikt, maar we zien het niet zitten dat er tal van bewegingen komen tussen het park en Heino.’’

Illegale bewoning

Parkeigenaar Wouter Koning moest wel even nadenken over het verzoek van de gemeente, maar gaf uiteindelijk toch toestemming. ,,Die mensen hebben een locatie nodig en die locatie heb ik. De overheid deed een beroep op me.’’

Eerder bleken op Park Den Alerdinck illegaal arbeidsmigranten gewoond te hebben. Een deel van de woningen op het park voldeed volgens burgemeester Martijn Dadema van de gemeente Raalte echter niet aan de veiligheidseisen. Die problemen zijn nu verleden tijd. ,,Het pand is brandveilig voor recreatief gebruik, maar de eisen zijn hoger als er mensen gaan wonen. Eén pand is binnen een paar dagen al bewoonbaar en voor het andere pand worden nog enkele maatregelen op het gebied van brandveiligheid genomen. Dat lossen we op met de gebouweigenaar. Dat pand is dan binnen drie of vier weken bewoonbaar.’’

Op andere locaties op het park wonen nu ook arbeidsmigranten, voornamelijk Polen. Dadema: ,,Zij zijn in hun eigen taal aangeschreven. Door de maatregelen die we nemen is het onmogelijk dat ze in contact komen met deze asielzoekers.’’