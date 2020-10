Park Den Alerdinck in Laag Zuthem wordt landelijke opvanglocatie voor coronabesmette asielzoekers

Op Park Den Alerdinck in Laag Zuthem worden tot juni met corona besmette asielzoekers opgevangen. In twee panden is ruimte voor in totaal 110 asielzoekers.

Het wordt de eerste isolatielocatie voor met corona besmette asielzoekers in Nederland. De gemeente Raalte kreeg vanuit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het verzoek en besloot na diverse gesprekken haar ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ te nemen.

Lees ook PREMIUM Illegale bewoning arbeidsmigranten op Den Alerdinck in Laag Zuthem

Begrip

Donderdagochtend bracht Dadema een bezoek aan omwonenden van de locatie om ze in te lichten over deze isolatielocatie. ,,Ik hoorde vooral begrip’’, zegt Dadema.

Den Alerdinck is volgens burgemeester Dadema al vaker in beeld geweest als opvanglocatie voor asielzoekers. ,,Het is geen geschikte locatie voor permanente bewoning, maar wel als tijdelijke isolatielocatie. Dinsdag hebben we besloten het te gaan doen. Dat is een zorgvuldige afweging geweest.’’

Illegale bewoning

Eerder bleken op Park Den Alerdinck illegaal arbeidsmigranten gewoond te hebben. Een deel van de woningen op het park voldeed volgens burgemeester Martijn Dadema van de gemeente Raalte echter niet aan de veiligheidseisen. ,,Eén pand is binnen een paar dagen al bewoonbaar en voor het andere pand worden nog enkele maatregelen op het gebied van brandveiligheid genomen. Dat pand is dan binnen drie of vier weken bewoonbaar.’’

Op andere locaties op het park wonen nu ook arbeidsmigranten, voornamelijk Polen. Dadema: ,,Zij zijn in hun eigen taal aangeschreven. Door de maatregelen die we nemen is het onmogelijk dat ze in contact komen met deze asielzoekers.’’

Twee weken in quarantaine

Op de isolatielocatie werken straks medewerkers van de GGD, het COA en ook permanent drie beveiligers om de locatie goed af te scheiden. De asielzoekers gaan na twee weken isolatie weer terug naar hun oorspronkelijke opvanglocatie.