Pas op voor blindgangers als je gaat graven in Raalte

Je zal maar aan de Ganzeboomlaan in Raalte wonen, of langs de N35, de Oude Zwolsestraat, of in de Jongstraat in Mariënheem. Uit een risicokaart van de gemeente Raalte blijkt dat er in die gebieden mogelijk knalgevaar is van niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Uit statistieken blijkt dat zo’n 10 procent van explosieven in de Tweede Wereldoorlog niet is ontploft. Het centrum van Raalte en het gebied rond het station is regelmatig gebombardeerd tijdens de oorlog. In die omgeving kunnen her en der nog zogenoemde blindgangers liggen. Aan de hand van archiefinformatie heeft de gemeente Raalte een risicokaart opgesteld.

De kaart is overigens geen waterdichte voorspeller. Ook buiten de risicogebieden ligt nog wel eens wat. Zo trof een bewoner aan de Oosterenkweg in Heeten enkele jaren geleden een ogenschijnlijk onschuldig voorwerp aan in zijn tuin. Het was een soort spuitbusje, waar zijn spelende zoon mee aan kwam zetten. Uit voorzorg belde de bewoner de politie. De dienstdoende agent vertrouwde het zaakje niet en belde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). De EOD bracht later die dag de granaat in een weiland tot ontploffing. Uit onderzoek was gebleken dat het ging om een rookgranaat met fosforlading uit de Tweede Wereldoorlog.

Het gevaar van achtergebleven projectielen is dat ze alsnog kunnen knallen. Wie graafwerkzaamheden in zijn tuin gaat uitvoeren, bouw- of andere werkzaamheden wil doen die trillingen veroorzaken, doet er goed aan om eerst even op het kaartje te kijken. Op de kaart zijn verdachte gebieden aangegeven waar mogelijk 'slapende' explosieven in de bodem zitten, zoals bijvoorbeeld aan de noord-westzijde van Laag Zuthem, in de buurt van de Ganzepanweg, rondom het station Heino en langs het spoor richting Nijverdal.