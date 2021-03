Pauluskerk Raalte sluit, emoties bij laatste ‘normale’ mis: ‘Die slotviering hoeft van mij niet meer’

video Een ‘nieuw’ Sallands volkslied? Troubadour uit Laag Zuthem stoft zijn twintig jaar oude ode aan de streek af

17 februari Rob Krot uit Laag Zuthem is troubadour van beroep. Voor het eerst in zijn twintigjarige muzikantenbestaan heeft hij geen werk. Krot heeft daarom een oud liedje dat hij schreef over Salland afgestoft en er een videoclip bij gemaakt. In de hoop dat hij de Sallanders nu wél in het hart treft. ,,Het is een pareltje, maar het liedje heeft het publiek nooit bereikt.’’