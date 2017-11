'Pepperspray gebruiken tegen een overvaller mag niet, hairspray wel?'

Het gaat in zaal Zwakenberg in Raalte donderdagmiddag over zelfredzaamheid, over geld, bankzaken, over babbeltrucs, en ineens ook over inbrekers. Senioren op het puntje van de stoel. Is die ijzeren schoenlepel van een meter, die je gebruikt om zonder rugpijn je schoenen aan te trekken, ook bruikbaar om een inbreker mee weg te meppen?

,,Volgens de wet kan dat worden gezien als wapen’’, legt wijkagent Roy Kleinlangevelsloo uit. ,,Maar ik snap dat je het lekker zo wil houden.’’ De genodigden, klanten van de Rabobank tussen de 70 en 80 jaar, stellen hun vragen aan wijkagent Roy Kleinlangevelsloo, die een presentatie houdt. Ouderen zijn serieus over zelfredzaamheid.

Iemand uit de zaal heeft het over een grote honkbalknuppel, een ander over een stevige, lange schoenlepel, ,,Pepperspray mag ik niet gebruiken, mag haarspray wel?’’, klinkt het verder uit het publiek. ,,Als het een noodsituatie is, weet je het antwoord zelf wel’’, reageert de wijkagent. ,,Maar we hebben liever dat je 112 belt. En als de centralist je dan het hemd van het lijf vraagt, weet dan dat de hulpdiensten al onderweg zijn. Die wachten het gesprek niet af voordat ze in actie komen.’’

Babbeltrucs

Op initiatief van drie Rabobank-medewerksters, Ingrid van ’t Klooster, Marga Hulsebos en Inge van der Linden, zijn ditmaal zo’n vijftig ouderen aangeschoven bij de informatiebijeenkomst over bankzaken, notariszaken, ‘wmo-dingen’ (Wet maatschappelijke ondersteuning). In de politie-presentatie komen inbrekers, babbeltrucs en het bellen van 112 aan de orde. Daar blijken ouderen nog moeite mee te hebben.

Het is voor senioren vaak nog niet de eerste reflex om bij een niet-pluis-gevoel het alarmnummer te bellen. ,,Dat zou wel moeten, daar vangen we boeven mee’’, zegt de wijkagent. ,,Heel actueel is de babbeltruc met het gaslek. Je wordt gebeld door ‘een bedrijf’, met de melding dat er een lek is. Over tien minuten zal er een monteur langskomen. En jawel, tien minuten later gaat de bel en staat er iemand voor de deur. Het klinkt heel logisch. Je laat iemand binnen. Zo’n persoon gaat het hele huis door op zoek naar het lek. Als hij vervolgens weg is, ontdek je dat je spullen mist.’’ Het publiek is onder de indruk. ,,Bij alle babbeltrucs wordt je afgeleid en daarna overrompeld. Wees daar alert op. Zoek uit of het klopt. Of bel 112 als je het niet vertrouwt.’’

