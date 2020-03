Petra uit Olst zet alles op alles om Heinose zus Erna (60) met coronavirus uit Kaapverdië te halen: ‘Anders is ze dood’

videoEen ezel voor de deur en kakkerlakken die over de vloer lopen, niet bepaald een situatie waar je in terecht wilt komen als je doodziek in het ziekenhuis ligt. Het is realiteit voor Erna de Vries (60) uit Heino, die besmet is met het coronavirus op een van de Kaapverdische Eilanden.

Haar zus Petra Koekkoek, raadslid van PvdA Olst-Wijhe, zet alles op alles om Erna vandaag nog op het vliegtuig naar Nederland te krijgen. ,,Het moet, anders is ze dood.’’

Amper twee uurtjes slaap heeft Koekkoek achter de rug als ze om zeven uur ’s ochtends aan de lijn hangt met een journalist van de Stentor. Ze somt op met wie ze al contact heeft gezocht de afgelopen dagen en nachten wanneer ze de slaap niet kan vatten. ,,Het ministerie van Buitenlandse Zaken, de reisorganisatie, de ambassade, de alarmcentrale, de burgemeester van Raalte...’’ Tot nu toe zonder succes.

Petra Koekkoek en haar zus Erna de Vries. © Petra Koekkoek

Veilig op vakantie

Het is donderdag 10 maart als Erna en haar man Hans de Vries op het vliegtuig stappen naar Kaapverdië, naar het eiland Boa Vista. Als communicatiemedewerker bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland is zij goed op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus. ,,Toen was het nog veilig om te vliegen, er waren geen restricties. Ik heb haar 15 maart nog aan de lijn gehad, toen zei ze dat ze daar niks merkten van het coronavirus’’, vertelt Koekkoek. Maar dan gaat het mis.

Erna wordt ziek. Na een paar dagen hele hoge koorts te hebben gehad, wordt zij afgelopen woensdag opgenomen in een kliniek. Een ziekenhuis is er volgens reisorganisatie TUI op het eiland niet. Ze test positief op het coronavirus en wordt in quarantaine geplaatst. Althans, iets wat daar op lijkt. Ze ligt in een bijgebouw van de kliniek. Een ezel staat voor de deur en de kakkerlakken lopen over de grond. Haar bed moet zij zelf opmaken. In onderstaand fragment legt Erna aan haar zoon uit hoe de situatie ter plaatse is:

Bloedvergiftiging

Inmiddels is de situatie verergerd. ,,Mijn zus had een buikwond die is gaan infecteren. Ze heeft necrose, de huid om haar buikwond heen sterft af. Ook heeft ze een bloedvergiftiging. Ik kan mijn zus niet bereiken. Haar zoon heeft haar gisteren even kunnen spreken.’’ Overigens betwijfelt Koekkoek of haar zus daadwerkelijk besmet is met het coronavirus. ,,Volgens mij is haar buikwond gaan ontsteken en heeft ze daar koorts van gekregen. Wij denken aan een enge bacterie. Ze heeft geen longklachten. Haar man heeft kanker en is 72 jaar oud en hij heeft nergens last van. Als het corona was had hij toch ook al ziek moeten zijn?’’

De overige Nederlandse reizigers op het eiland zijn zaterdag met het vliegtuig terug naar Nederland gegaan. Man Hans zit nog in zijn eentje in Hotel Riu Palace Boa vista. ,,Of ze nou wel of geen corona heeft boeit mij niet, ze moet terug naar Nederland vandaag’’, benadrukt Koekkoek. Ze vreest voor het leven van zus Erna. ,,Ik maak mij enorme zorgen. Er moet actie ondernomen worden. Dit gaat echt niet goed.’’