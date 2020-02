Peuk niet meer welkom in zwembad en sportaccommodaties in Raalte

Wagenbou­wers Heino, Raalte en Boskamp pakken herkansing in verlichte optocht Lemeler­veld

25 februari De afgelaste carnavalsoptocht in Raalte kost Heinose wagenbouwers geld, maar geeft ook lucht. Ze hebben nu meer tijd om duizenden lampjes in te draaien voor de verlichte optocht in Lemelerveld.