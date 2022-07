Peutervoetbal keert terug bij SV Raalte: ‘Ze voelen zich echte voetballers’

In 2019 werd bij SV Raalte al gestart met het peutervoetbal. Met uiteindelijk 35 kinderen was dat een succes, maar een jaar later voorkwam het coronavirus dat het initiatief voortgezet kon worden.

Judith Schulten is de initiatiefneemster en trainster van het eerste uur. Samen met een nieuwe groep kartrekkers vanuit de club geeft zij het peutervoetbal vorm. ,,Op de training wordt een combi gemaakt tussen voetbal en gymnastiek”, vertelt Judith. ,,We vinden het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd al gestimuleerd worden om te bewegen. Spelenderwijs worden kinderen in aanraking gebracht met voetbal, maar ook klimmen en klauteren spelen een belangrijk rol. Veel kinderen zitten nog niet op school, dus ook leren ze bijvoorbeeld wat het is om in de rij te staan of op hun beurt te wachten.”

Shirt

De kinderen doen het niet alleen, op de training worden zij begeleid door hun ouders. Samen doen ze opdrachten. ,,Het is echt leuk om te zien hoe de kinderen samen met hun ouders succes ervaren. Voor hen is het echt qualitytime. Hoewel de kinderen nog niet echt kunnen voetballen, voelen zij zich wel echte voetballers. Ze krijgen ook allemaal een SV Raalte-shirt met hun naam achter op.”

De aftrap van de nieuwe serie trainingen is morgen, zaterdag 2 juli, om 09.30 uur op het veld van de club. Daarna vinden de trainingen – om de week – plaats in de zaal. In totaal zijn er zes trainingen. Meedoen is gratis.