Plaatjes van voetballers VV Heino

Dit jaar bestaat Voetbal Vereniging Heino vijftig jaar. Volgens de initiatiefnemers een goed moment om de succesformule nog eens uit de kast te halen. Het verzamelalbum in Heino is tot stand gekomen in samenspraak met de plaatselijke Albert Heijn en Retrospect. Voor het album moesten alle achthonderd leden gefotografeerd worden. Dat is afgelopen zaterdag gebeurd. Wanneer het speciale album uitkomt, is nog niet prijsgegeven.