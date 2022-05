Plaatselijk Belang Heino stelt prioriteitenlijstje samen voor nieuw te vormen college

Ayla (12) maakt indruk met gedicht op Raalter begraaf­plaats waar 27 geallieer­den worden herdacht

Op de Algemene Begraafplaats in hartje Raalte is woensdagmiddag al een indrukwekkende herdenkingsdienst gehouden in het teken van de Nationale Dodenherdenking. 27 geallieerden die in en rond Raalte om het leven kwamen werden herdacht door onder meer burgemeester Martijn Dadema, meerdere veteranen en leerlingen van basisschool De Kwintijn. Ayla Berendijk (12) droeg een indrukwekkend gedicht voor. ,,Van oorlog naar vrede, van honger naar brood.’’

4 mei