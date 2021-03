Plaatselijk Belang vraagt om complete puzzel voor oostkant Heino: ‘De ontwikkelingen zijn ingrijpend’

Pauluskerk Raalte sluit, emoties bij laatste ‘normale’ mis: ‘Die slotvie­ring hoeft van mij niet meer’

7 maart Na 55 jaar is vandaag de laatste reguliere kerkdienst gehouden in de Pauluskerk in Raalte. De dertig ‘gelukkigen’ van de geloofsgemeenschap die bij de mis konden zijn, zaten er allemaal met een dubbel gevoel. Want dat het kerkgebouw moet sluiten, is onvermijdelijk. ,,Het is een raar moment, maar ik hoop dat jullie nog een fijne zondag hebben’’, zegt pastoor Ronald Cornelissen in zijn slotwoord.