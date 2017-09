Plan voor ijsbaan in hartje Raalte

Een pittoreske, overdekte ijsvloer op de Grote Markt in het centrum van Raalte tijdens de feestelijke decembermaand. Dat is het plan van de stichting Raalte On Ice, die de daarvoor noodzakelijke evenementenvergunning aanvraagt bij de gemeente.

Een sfeervol verlicht ijsbaantje moet bijdragen aan winterse gezelligheid in het centrum van Raalte. Beelden van vrolijk gekrabbel op schaatsen, van koek en zopie, zoals die op schilderijen en ansichtkaarten te zien zijn. Daarmee hopen de ondernemers die zich hebben verenigd in de stichting Raalte On Ice, extra winkelend publiek te lokken in de periode van 9 december tot en met 7 januari.

Bezwaar?

Het is nog wel de vraag of de plannen door kunnen gaan, want omwonenden kunnen de plannen met een bezwaarschrift dwarsbomen. Zij ageerden dit jaar tegen lawaai van evenementen als Ribs & Blues en Stöppelhaene, maar waren uiteindelijk tevreden over de genomen maatregelen.

Als het aan bestuurslid Marc Roescher ligt, hoeven buurtbewoners van Raalte On Ice geen scheve schaats te verwachten. ,,Van geluidhinder zal geen sprake zijn'', verzekert hij. De gemeente Raalte heeft volgens Roescher welwillend gereageerd op het voornemen, maar er is nog overleg gaande. Gemeentewoordvoerder Karin Gerner beaamt dat. ,,Er wordt gezocht naar een goede balans tussen levendigheid in het centrum en leefbaarheid voor omwonenden'', formuleert zij het.

Sfeer

Het is de bedoeling dat de ijsvloer circa 15 bij 25 of 15 bij 30 meter zal beslaan, afhankelijk van wat er mogelijk is op de Grote Markt. Het baantje wordt dus niet geschikt voor hardrijders op de schaats. Veeleer wordt er ruimte geboden aan gezinnen met kinderen, jongeren en andere recreatieve schaatsers. Ook zullen er activiteiten worden gehouden zoals curling en andere vormen van ijspret. ,,We willen vooral sfeer creëren'', stelt Roescher.