Pleidooi voor sociaal plein in Rohda-hal, maar gemeente wil slopen

Video #HéScheids: Keeper komt goed weg, geweldige goals en harde hagel

15 april Afstandsschoten die in de bovenhoek binnenvliegen, het blijft heerlijk om naar te kijken. Bij Be Quick’28 en Rohda Raalte was het raak dit voetbalweekeinde. En verder in deze #HéScheids: een keeper die erg goed wegkomt na een mislukte poging de bal weg te schieten, keiharde hagel en een doelpuntenregen in Nieuwleusen.