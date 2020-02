Politie haalt met getrokken wapens drie mannen uit Raalte uit auto bij discotheek De Leeren Lampe

UPDATE Na Raalte blazen Heeten en Nieuw-Hee­ten ook carnavals­op­tocht af wegens verwachte storm

23 februari De carnavalsoptocht in Raalte is afgelast vanwege de verwachte windstoten tot honderd kilometer per uur, waar later op de dag rekening mee moeten worden gehouden. Ook de optochten van Heeten en Nieuw Heeten gaan niet door. Het besluit valt nadat eerder op de ochtend al een streep ging door de optocht in Wilp-Achterhoek.