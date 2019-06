Politie-oproep: Wie heeft Arianne (14) uit Laag Zuthem gezien?

De 14-jarige Arianne uit Laag Zuthem wordt sinds gistermiddag half zes vermist. Toen is ze het laatst gezien bij de sporthal in Heino, daarna is ze niet meer thuisgekomen. Haar fiets is gevonden bij station Heino. De politie van Olst-Wijhe, die via Facebook een opsporingsbericht heeft verspreid, vermoedt dat de mogelijk richting Rijssen of Enschede gereisd is.