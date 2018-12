Politie Raalte brengt eerbetoon aan ongeneeslijk zieke collega Jos: ‘Ik ben diep geraakt’

Het was een emotionele middag voor de politie in Raalte toen zij gisteren met een grote stoet auto’s richting het huis van collega Jos reden. Die voert de strijd tegen kanker en zal niet meer beter worden. Zijn collega’s besloten hem een hart onder de riem te steken en Jos te verrassen met een eregroet. ,,Het greep ons allemaal aan.”

Begin dit jaar werd kanker bij Jos vastgesteld. Hij kreeg de mededeling dat hij niet meer beter zou worden en dat hij binnenkort zal overlijden. Sinds 2006 werkt Jos bij de politie in Raalte. En dat hij ziek is, betekent volgens collega Roy Kleinlangevelsloo niet dat hij stilzit. ,,Dit is zo’n betrokken politieman. Hij leeft vanuit huis mee via de mail en denkt mee in zaken. Als je nog zo betrokken bent, moet je hem als collega’s ook wat geven.” Inspiratie voor de actie kwam onder andere van brandweerlieden in Apeldoorn, die begin december eveneens een eerbetoon hielden voor een doodzieke collega.

Lees ook Apeldoornse brandweer brengt indrukwekkend eerbetoon aan doodzieke collega Lees meer

In de val

De verrassing voor Jos kwam in twee delen. ,,Woensdag ging er al een politiehelikopter over zijn huis”, zegt Kleinlangevelsloo. ,,Twee collega’s hebben Jos even in de val gelokt en gezegd dat er een undercoveroperatie bezig was. Toen zijn ze binnengekomen en hebben Jos daarna mee naar de tuin genomen.” Gisteren gingen vervolgens veertig tot vijftig collega’s uit zowel Raalte als Deventer naar het huis van Jos. De politie zette hiervoor met motoren de weg af en vroeg burgers via Facebook begrip te hebben voor de actie. ,,Het roept namelijk wel wat op”, zegt Kleinlangevelsloo. ,,Maar uiteindelijk hebben wij alleen maar positieve reacties gehad, die waren overweldigend.”

Quote Je maakt lief en leed van de burgers mee, maar ook van je eigen team Roy Kleinlangevelsloo, Politie Raalte

Warm deken