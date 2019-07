Politie Raalte: 'Pas op, inbrekers gaan niet op vakantie'

Hoewel het aantal inbraken in Raalte sinds 2016 stabiel is gebleven (gemiddeld 55 per jaar), gaan de vingers van gemeente en politie waarschuwend omhoog. Want in de zomerperiode komen woning- en autoinbraken het vaakst voor, weet de politie Raalte.

Wijkagent

,,Daarom werken we nauw samen bij de aanpak van woninginbraken'', zegt wijkagent Frank de Jonge. ,,We willen inwoners bewust maken van hun eigen mogelijkheden om inbraak te voorkomen. Zo verspreiden we via verschillende kanalen tips, geven we voorlichtingsbijeenkomsten en houden we acties, zoals 'Witte voetjes' en 'Boef in de wijk'.''

Witte Voetjes is een actie waarbij politieagenten onaangekondigd langs woningen gaan en kijken of er makkelijk zou kunnen worden ingebroken. In dat geval laten ze een flyer met een 'wit voetje' achter, waarop staat: 'Deze schoenafdruk had van een inbreker kunnen zijn'.

Spel

Boef in de wijk is een interactief spel, waarbij burgers leren met andere ogen te kijken naar de eigen woon- en werkomgeving. Ze worden gestimuleerd om verdachte situaties te melden bij de politie.

De boodschap aan iedereen luidt dan ook: 'Maak het inbrekers niet te makkelijk!' ,,Deuren op slot, vuilniscontainers ver van platte daken en kostbare spullen uit het zicht. Ook zien we tuinen die volledig omheind zijn met een schutting. Hartstikke mooi, maar doe de deur van de schutting wel op slot.''

Onderbuikgevoel

Een andere tip die de politie Raalte meegeeft is om altijd op je onderbuikgevoel te vertrouwen. ,,Zie je iets verdachts of iets wat anders is dan normaal, schroom dan niet om 112 te bellen. Want dat is niet alleen bedoeld voor levensbedreigende situaties. Verdachte situaties kunnen ook leiden tot een levenslang trauma en zijn dus net zo belangrijk.''