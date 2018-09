Politie Raalte zoekt vermiste Hirsi

Raaltese Elena leeft op in muziekka­mer ziekenhuis

16:03 Elena Grootenhuis is nog maar dertien lentes jong, maar een vorm van bloedkanker zette het leven van de Raaltese al op zijn kop. Zo'n zes weken verblijft ze intussen voor behandeling in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, waar ze sinds kort in de nieuwe muziekkamer kan opfleuren. ,,Je knapt er gewoon even van op.''