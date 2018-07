Politie valt twee cafés binnen in Raalte: twee mannen opgepakt

De politie en gemeente werkten bij de invallen nauw samen. Over de twee mannen die zijn opgepakt zijn geen verdere details bekendgemaakt. Zowel de gemeente als de politie doet verder onderzoek. Om 12.00 uur geeft de gemeente Raalte bovendien een persconferentie over de zaak.

Aanslag

Café Gina's kwam in maart van dit jaar ook al in het nieuws vanwege een politiezaak. Toen was de horecagelegenheid doelwit van een mogelijke aanslag met een brandbare vloeistof. De uitbaatster gaf toen aan zich aangevallen te voelen .

'Sporadisch open'

Restaurant The Flinstones is een relatief nieuwe zaak in het Sallandse dorp. De deuren van de eetgelegenheid aan de Brugstraat gingen in november 2017 open. Volgens omwonenden was het restaurant echter vervolgens slechts sporadisch open. Wel brandde er alle dagen licht, maar bleef de deur gesloten voor gasten. Enkele weken geleden werd een deel van het meubilair uit de zaak gehaald, zo melden buren. Zij zagen rond 08.30 uur vanochtend de politie arriveren en een inval doen in het pand.