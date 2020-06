Politie vindt 's nachts gewonde man op fietspad Raalte

Politiek Raalte furieus over gang van zaken rond N35: ‘Minister doet alsof het oosten niet bestaat’

19 juni Het nieuws dat minister Cora van Nieuwenhuizen de aanpak van de N35 voor zich uit wil schuiven, is het in verkeerde keelgat geschoten bij politiek Raalte. Dinsdag liet de minister van Infrastructuur en Waterstaat nog weten dat een weg van twee keer twee rijstroken ‘geen doelmatige oplossing’ is. ,,Het wordt tijd dat we als regionale politiek serieus worden genomen.”