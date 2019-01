Politie waarschuwt: kijk uit voor dashboarddieven

‘Is recent het stuur of zelfs het complete dashboard van je Audi of BMW gestolen? Grote kans dat deze twee mannen daarvoor verantwoordelijk zijn’, staat er onder de bewuste beelden. Volgens de politie struinden de twee in november en december 's nachts door de straten van Raalte, Rijssen en Oldenzaal.

Volgens woordvoerder Chantal Westerhoff waren op 14 november in Raalte autosturen ontvreemd met airbags erin. ,,Maar er is eerder al eens een heel dashboard weggenomen’’, zegt zij in een reactie op de beelden. ,,Soms stelen ze ook vaste navigatie in de auto of een zogenaamde virtual cockpit, een digitaal scherm dat de snelheidsmeter vervangt. Op 9 december liepen de mannen om half vier 's nachts door de een straat in Oldenzaal waar de eigenaar van een Audi later zag dat werkelijk alles uit zijn auto was meegenomen.’’ Op 11 december waren dezelfde mannen volgens Westerhoff in Rijssen, met dezelfde rugzak.