Politieonderzoek naar oorzaak dodelijk ongeval bij supermarkt Raalte neemt nog dagen in beslag

De politie is ook een dag later nog volop met het onderzoek naar de toedracht bezig. Woordvoerder Sven Strijbosch zegt dat er langere tijd nodig is om tot conclusies te komen. ,,We vragen beelden vanuit de omgeving op. Daarbij zijn wij afhankelijk van derden. De chauffeur wordt gehoord en we doen ter plaatse onderzoek naar de verkeerssituatie. Dat alles moet het plaatje compleet maken hoe dit ongeval heeft kunnen gebeuren.’’

Gevaarlijk

Bedrijven, transporteurs en gemeenten moeten goede afspraken maken over hoe de ruimte ingedeeld wordt zodat het veilig is, reageert woordvoerder David Kersemaekers van ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN). ,,Eventueel kan er met TLN gebeld worden en dan kunnen we kijken hoe we in dit soort situaties kunnen helpen. Wat ik in algemene zin kan zeggen is dat we dit voorval niet in een landelijk beeld herkennen.’’