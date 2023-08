Pompdagen Heino pakt uit met The Masked Singer: ‘Sterke smoes nodig waarom ze niet in feesttent staan’

In dit Twentse dorp wonen de gelukkig­ste mensen van Nederland

Waar ben je als Nederlander het gelukkigst? In een dorp of in een stad? Uit onderzoek van de Universiteit van Nederland komt een hapklaar antwoord. Dorpelingen zijn gelukkiger dan stedelingen. En welk dorp is het gelukkigst? Hellendoorn komt als winnaar uit de bus.