Pomphouders Raalte op hun hoede na twee overvallen in korte tijd

Carmel College Salland maakt kans op titel ‘debatkam­pi­oen’

11:53 ‘Als de moeder na een bevalling gaat werken, moet de partner drie maanden thuis blijven’. Dat is één van de stellingen waarover leerlingen van het Carmel College Salland in Raalte in de finale van het Nederlands Kampioenschap debatteren zich mogen buigen. De eindstrijd heeft zaterdag plaats bij de Universiteit Utrecht.