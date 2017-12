Pony overleeft crash in trailer bij Heeten

De pony stond in een trailer, die getrokken werd door een bestelbus. Deze bus kwam in botsing met een terreinwagen op de kruising van de N332 met de Cellenweg. Door de klap kantelde de trailer en kwam in de berm terecht.

De eigenaar kon het dier zelf uit de gekantelde aanhanger halen en mee nemen naar huis. De dierenarts is vanmiddag direct geweest en heeft het dier onderzocht. Hij gaf de pony kalmeringsmiddelen en pijnstillers. Of de pony inwendig letsel heeft opgelopen is niet bekend. Wel is het kreupel. Morgen worden er foto's gemaakt om te zien hoe ernstig de situatie is.