Prins Frits I weet wat feesten is, maar moet wennen aan Raalter carnaval

De 31-jarige metaalrecycler en zanger weet wat het is om op het podium te staan. Al had Frits van der Vorst in zijn proclamatie beloofd niet te gaan zingen tijdens carnaval. Zaterdagavond klimt hij toch voor een paar nummers het podium op. Niet om zijn eigen Nederlandstalige liedjes ten gehore te brengen, maar met internationale feestnummers. ,,Het publiek is wat jonger vanavond. Daar pas je je dan op aan’', zegt hij later. De zaal vindt het geweldig. ,,En nu gaan we springen!’' Residentie de Zwabberdelle (Bar & Brasserie Zwakenberg) komt in beweging en er wordt volop gedanst en gehost op de plakkerige vloer.