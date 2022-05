Prinses Beatrix bezoekt kleurrijk tuinfestival in Laag-Zuthem: ‘Hoop dat mijn bloemen in paleis komen’

Hoog bezoek bij tuinfestival Gardenista in Laag-Zuthem. Daar nam vanmiddag prinses Beatrix een kijkje ter ere van het 150-jarige jubileum van tuinvereniging Groei & Bloei, dat het festival organiseert. De 84-jarige prinses is beschermvrouw van de vereniging en ging in Laag-Zuthem in gesprek met enkele nerveuze tuinders. ,,Ik heb van tevoren wel even een paar keer geoefend wat ik wilde zeggen.”