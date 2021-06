Proef in regio Zwolle wijst uit: zwangere kan ook terecht bij verloskundige voor hartfilmpje baby

video Vogelspot­ter wacht nog op oordeel over waarneming schreeuwa­rend Mariënheem: ‘Wij hebben soms wat minder haast dan de vogelaars in het veld’

8 juni Is het een echte wilde schreeuwarend of niet? In april spotte Leon Walraven uit Raalte het beest in de lucht boven het Boetelerveld bij Mariënheem. Maar het is pas officieel als de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) in opdracht van Dutch Birding de waarneming heeft erkend. Dat kan wel een jaar duren.