Proeverij van Sallandse cider en appels

El Cid is klaar om Salland te veroveren. De eerste partij cider die Marien Zeilstra uit Heeten samen met zijn dorpsgenoten Ton de Gee en Theo Sas ontwikkelde is vier weken geleden gebotteld.

,,Op de deel van Ton liggen nu 1.200 flessen met mousserende appelsap na te gisten. Ze zijn nu precies goed om iedereen van El Cid te laten proeven'', zegt Zeilstra. ,,Om Herman Finkers te citeren, 'ie könt de leefde preuven in het glas'. Dat kan op de 'pruverieje' die we tijdens Stöppelhaene houden in het leegstaande winkelpand aan de Marktstraat tussen VakantieXperts en Knock Knock Jeansstore.''

900 kilo

Volgens de Heetense receptuur zijn de afgelopen maanden 900 kilo elstar-appels van de Olster fruitteler Anton van Vilsteren bij de professionele wijnmakerij Twentewijn in Bentelo gemalen, geperst en vergist tot de Sallandse cider El Cid. Die naam is een samentrekking van de afkortingen van elstar en cider. Op het etiket prijkt de beeltenis van de gelijknamige legendarische Spaanse veldheer die in de elfde eeuw uitgroeide tot nationale held.

100 procent

De cider bestaat uit 100 procent appelsap, met om het niet te droog te maken wat sorbitol. Voor die zoetstof werd uiteindelijk gekozen in plaats van bijvoorbeeld aardbeien- of blauwe bessensap. ,,Dan proef je teveel die vrucht en verdrijf je de frisheid van de appel'', legt Zeilstra uit.

De Sallandse cider is gebotteld in 'Duvel-flesjes' van 0,33 liter en grotere flessen van 0,75. Een kleine fles zal in de winkel liggen voor circa 4 euro. Er zijn inmiddels vijf verkoopadressen in de regio: in Raalte bij de Mitra en de horecazaken de Haenehof en Lemonade, in Heeten bij café-restaurant Reimink, en in Olst bij lifestylewinkel de Olsterhof.

De Sallandse cidermakers laten tijdens Stöppelhaene ook allerlei recepten met El Cid proeven. Zoals een 'smoothie', appeltaart en cocktails. In de toekomst is het ook de bedoeling workshops met allerlei cider-recepten te houden. ,,En we denken aan een El Cid-society, met allerlei activiteiten rond onze cider'', kondigt Zeilstra aan, ,,in samenwerking met de Nederlandse Pomologische Vereniging.'' De Heetenaar is zelf ook actief in die vereniging van fruitliefhebbers en -kenners.

Fruitleer

Bij de proeverij later deze week wordt samengewerkt met Ralph Mulders van de Raalter wijngaard De Landman. Samen stellen ze de Sallandse appel centraal. Er worden Olster elstars van Van Vilsteren verkocht, kinderen mogen een appeltaartje maken, en er kan ook worden geproefd van appelchips en fruitleer, een oude lekkernij gemaakt van gedroogde gepureerde appels.