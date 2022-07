Profit Gym blijft strijden voor sportschool in Raalte-Noord, tegenstanders blij met vernietiging vergunning

Komst sport­school in Raal­te-Noord nog altijd ongewis na duizelende rechtszaak over parkeercij­fers

Zeven bedrijven op bedrijventerrein de Sallandse Poort in Raalte staan lijnrecht tegenover de gemeente over de komst van een sportschool. Volgens de bedrijven is er met de komst van een Profit Gym-filiaal straks haast geen parkeerplek meer beschikbaar. Het gemeentebestuur vindt dat er weinig aan de hand is. ,,Er is helemaal geen parkeerprobleem’’, zegt advocaat Susan Schaap.

19 mei