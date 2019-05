Projectontwikkelaar blijft dromen van woonwijk Heino

Projectontwikkelaar Henk van de Kolk baseert zijn hoop op het aantal woningen waarvoor op de locatie Molenweg in Heino volgens hem ruimte is. ,,Daar kunnen zeventig tot tachtig huizen worden gebouwd. Er zijn veel meer belangstellenden voor een woning in Heino. Vroeg of laat is mijn grond nodig voor woningbouw.’’