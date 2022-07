Protesterende boeren blokkeren parkeerterrein in Raalte: ‘We houden de druk erop’

Voor de distributiecentra van de Jumbo in Raalte geldt nog steeds een noodverordening, maar weerhoudt dat boeren niet om te demonstreren. Ongeveer de helft van het terrein staat vol en de verwachting is dat meer trekkers zullen aansluiten. De op- en afritten zijn geblokkeerd.

Rode zakdoeken

Ben Groot Beumer, melkveehouder uit Heino, is een van de actievoerders op de parkeerplek. ,,We stonden vanmorgen eerst op het industrieterrein bij de Jumbo in Raalte, buiten het gebied van de noodverordening”, vertelt hij. ,,Nu zijn we naar het centrum van Raalte getrokken: we willen de burger laten zien dat we nog steeds de druk erop houden met ons stikstofprotest.”

Volledig scherm Met hun trekkers voeren Ben Groot Beumer (links) en Gert Hofmeijer actie in Raalte. © Sandra Veltmaat

Ook Gert Hofmeijer uit Heino heeft zich aangesloten bij de demonstratie. Hij maakt zich druk om de toekomst van de boeren. ,,Ze kunnen niet alles wat ze hebben opgebouwd van de ene op de andere dag weg doen. Dat heeft tijd nodig en kost bakken met geld. Je moet tot een compromis komen, dat is onze boodschap.”

De Heinose boeren voelen zich erg gesteund door de omgeving. ,,Onderweg krijgen we ongelooflijk veel duimpjes omhoog en we zien overal omgekeerde vlaggen hangen”, aldus Groot Beumer. Volgens Hofmeijer is ook de rode zakdoek een ‘enorm’ succes. ,,Die zie ik overal.”

Noodverordening

De boeren protesteren vanwege onvrede over het stikstofbeleid in Nederland. Maandagochtend legden ze twee distributiecentra van de Jumbo in Raalte plat, dinsdag volgde een noodverordening.

Toen burgemeester Martijn Dadema deze boodschap persoonlijk overbracht aan de actievoerende boeren, viel dat bepaald niet in de smaak en ontstond er een grimmige sfeer. Later gingen de demonstranten alsnog met Dadema in gesprek.