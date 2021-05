Provinciale Staten-partijen willen debat over de veiligheidssituatie op de N35 bij Mariënheem en Haarle

VIDEO Nieuw klimbos Lemeler­veld geopend met spectacu­lai­re stunt boven natuurbad

25 april Klimmen, klauteren en zweven langs een tokkelbaan. Het kan allemaal hoog in de bomen in het nieuwe klimbos van Natuurlijk Heidepark bij Lemelerveld. Het is het enige grote klimparcours in de wijde regio. De gelijknamige stichting denkt dan ook goud in handen te hebben.