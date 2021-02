Provinciale Staten positief over aanpak N35, maar: het kan 10 jaar duren en 20 miljoen duurder worden

Raadgevend referendum in Raalte is gewild, maar politico­loog is kritisch op het plan van BurgerBe­lan­gen

11 februari Een raadgevend referendum in Raalte? Uit een burgerpanel van BurgerBelangen Raalte blijkt dat 81 procent voorstander is. Enkele weken geleden liet de partij weten dat er wordt gewerkt aan een voorstel in Raalte. Maar hoe ‘goed’ of ‘slecht’ zijn referenda? André Krouwel, politicoloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam en oprichter van het Kieskompas, is fel tegenstander. ,,Klassieke fout dat het instrument de oplossing is, terwijl dat niet zo is.”