PvdA en BurgerBelangen: ‘Lat ligt te hoog voor zonneparken in Raalte’

Buurtbus Raal­te-Lemeler­veld is populair, en scoort met 1.300 passagiers per maand ver boven de norm

26 juni De buurtbus die sinds februari pendelt tussen Raalte, Luttenberg en Lemelerveld is een groot succes. Lijndienst 518 telt maandelijks zo'n 1.300 passagiers. En dat is ruim boven de ondergrens van 400 die de provincie Overijssel als belangrijkste betaler stelt. ,,Je zou je bijna afvragen of de gewone lijn wel opgeheven had moeten worden.”