PvdD-fractie hoopt alsnog op beroepsverbod varkensboer

Verzopen in de drugs en drank en nu dé rockster van het Oosten: dit is het turbulente levensver­haal van de gitarist van Bökkers

23 maart Gitarist Erik Neimeijer (36) vertrok ooit uit zijn geboortedorp Heino en verzoop in Amsterdam in de seks, drugs, drank, rock-’n-roll en schulden. Zijn jeugdvriendinnetje uit Heino viste hem op. Alsnog komt zijn muziekdroom uit, in de taal van de streek die hij per se wilde verlaten. ,,Als het erop aankomt, kan ik heel radicale besluiten nemen.’’