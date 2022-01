Raadsleden over puinhoop bij sociaal werkbedrijf Raalte: ‘Er zijn diepgaande conflicten, dat horen wij te weten’

Voor het eerst spraken gemeenteraadsleden in Raalte over de gespannen situatie tussen sociaal werkbedrijf De Productie en de gemeente. De relatie tussen de twee partijen is al maanden bekoeld, nadat het gemeentebestuur er voor koos om taken bij het werkbedrijf weg te halen en later de directeur per direct ontsloeg. Raadsleden vroegen om duidelijkheid, maar bleven met vele vragen achter.